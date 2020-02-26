Петропавловск-Камчатский, , 07:57 — REGNUM В Усть-Большерецком районе Камчатки жители жалуются на постоянные атаки бродячих собак. За 2019-й и полтора месяца 2020 года в районе зарегистрировано 23 случая нападений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Камчатского края.

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Прокурорской проверкой установлено, что в мае 2019 года муниципальные власти заключили контракт на отлов бродячих животных. Подрядчик отловил 435 псов. Срок действия контракта истёк в декабре. На 2020 год аналогичные контракты не заключались. Прокуратура пришла к выводу, что бездействие властей несёт угрозу жизни и здоровью людей. В администрацию района внесено представление.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сахалинской области возбудили уголовное дело после нападения бродячих собак на пятилетнего мальчика. Ребёнок госпитализирован.