Красноярск, , 07:43 — REGNUM Сообщения о ложном минировании образовательных учреждений в Красноярском крае прокомментировала антитеррористическая комиссия региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

По данным антитеррористической комиссии, 26 февраля на электронные адреса более пятидесяти образовательных учреждений Красноярска поступили анонимные сообщения об актах терроризма.

Учащихся и персонал школ эвакуировали. Источник ложной информации устанавливается.

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«Просьба к населению ответственно относиться к законным требованиям сотрудников правоохранительных органов на местах, а также проявлять спокойствие и бдительность», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, информация о «минировании» красноярских школ начала поступать утром 26 февраля. Также волна лжеминирований коснулась других городов Сибири и Дальнего востока. Школьников эвакуируют в Новосибирске, Улан-Удэ, Хабаровске и так далее.

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