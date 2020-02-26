Ульяновск, , 07:41 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области получила реальные сроки группа вымогателей. Перед судом предстали четыре человека, сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, с августа по сентябрь 2019 года двое ранее судимых граждан, а также безработный и студент вымогали у местного жителя, занимавшегося ремонтом автомобилей, 130 тыс. рублей. Эти действия были пресечены сотрудниками УФСБ.

В ходе разбирательств правоохранители установили, что студент также похитил более 290 тыс. рублей со счета ребёнка-сироты.

Злоумышленников суд признал виновными в вымогательстве с применения насилия. Они получили от двух до четырёх лет колонии общего режима со штрафами в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соседней Чувашии вынесен приговор трём несовершеннолетним парням, которые осуждены угон автомобиля. Вину они признали, получив штрафы.

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