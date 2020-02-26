Биробиджан, , 07:35 — REGNUM Из-за ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах в столице Еврейской АО Биробиджане эвакуированы учащиеся школ и педагоги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

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Сообщения пришли в две школы и гимназию. В отличие от хабаровских школ, у биробиджанских террористы не требуют денег.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля занятия сорваны во всех школах Хабаровска из-за ложных сообщений о заложенных бомбах. Злоумышленники требуют денег, угрожая всё взорвать.