Южно-Сахалинск, , 07:30 — REGNUM Два внедорожника столкнулись на юго-западной объездной дороге Южно-Сахалинска, передает АСТВ.

По предварительной версии, один из внедорожников Isuzu Bighorn выехал на встречную полосу, где столкнулся c Toyota Surf. В результате ДТП водитель Isuzu скончался на месте от полученных травм. Также пострадали водитель второго внедорожника и его пассажирка, их госпитализировали. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники дорожной полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля в Макаровском районе Сахалинской области микроавтобус столкнулся с тепловозом на железнодорожном переезде. В результате аварии водитель микроавтобуса получил серьезные травмы и был госпитализирован, пятеро его пассажиров отделались ссадинами и ушибами.

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