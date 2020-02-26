Новосибирск, , 07:24 — REGNUM Продолжают поступать подробности сегодняшней массовой эвакуации школ Новосибирска из-за сообщений о минировании. Так, учащихся школы № 211 эвакуировали с первого урока, здание оцепили сотрудники Росгвардии.

«Судя по тому, как спешно всех выводили на улицу и как быстро приехали пожарные, всё было не в шутку», — сообщила «Сиб.фм» мать одной из первоклашек, — Дети они и есть дети, не все собранные. Некоторые вышли, оставив в классе рюкзаки, вещи. Некоторые, которые переобулись на физкультуру в лыжные ботинки, так и оказались на улице. В них же и домой пришли».

По словам женщины, детей эвакуировали с первого урока, по громкой связи объявили, что необходимо срочно покинуть школу, выходили через гардероб, занятия на сегодня отменили.

Напомним, ранее один из учеников школы № 48, которая оказалась в числе «заминированных», рассказал, что эвакуация учащихся и преподавателей прошла без паники.

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