Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:17 — REGNUM В Свердловской области 40-летняя жительница Нижнего Тагила не может вернуть пятерых детей из детского дома, из-за обрушившегося в квартире потолка. Как сообщает издание «Тагил-сити», её дети находятся в детском социальном учреждении с 2018 года.

По словам женщины, проблемы начались после того как её супруг был осуждён и отправлен в места лишения свободы на 13 лет. Мужчина был единственным кормильцем. Из-за этого женщине пришлось написать заявление на временное помещение детей в социальное учреждение (младшему ребёнку четыре года, старшему — 16 лет).

Впоследствии ей удалось устроиться на работу и снять однокомнатную квартиру, так как из-за обрушивающегося потолка она не может жить по месту прописки. Она регулярно с заработной платы (15 тыс. рублей в месяц) откладывает деньги на ремонт жилья, но провести его самостоятельно всё равно не хватает средств.

Как сообщила женщина, она в 2019 году обращалась за помощью в городскую управу, но пока безрезультатно. Тем не менее мать хочет забрать детей, но не может этого сделать, так как съёмная квартира слишком мала, а в своей квартире на данный момент условия непригодные для проживания.

В администрации Тагилстроевского района города пояснили, что знают о ситуации в квартире, где прописана женщина и её брат: квартиросъёмщики имеют задолженность по коммунальным платежам и взносам за капитальный ремонт.

В комиссии по делам несовершеннолетних пояснили, что на данный момент женщина ограничена в родительских правах по решению суда, который прошёл 24 сентября 2019 года.

При этом в детском доме, где сейчас находятся дети, матери посоветовали поскорее провести ремонт в квартире, после чего можно будет обратиться с заявлением и восстановить родительские права в полном объёме, а значит и вернуть детей домой.

Отметим, что 17 февраля женщина подала сообщение о своей проблеме в систему «Городской контроль». В заявлении она указала на то, что самостоятельно не может решить проблему с ремонтом потолка.

«Потолок на кухне и в ванной комнате просвечивает к соседям на второй этаж. В кухне выпали доски между перекрытиями, в ванной сыплется штукатурка до самой дранки. У меня нет возможности решить эту проблему самостоятельно», — сообщила заявительница.

Отметим, что до 2 марта ей должны дать ответ на обращение.