Красноярск, 26 февраля 2020, 07:17 — REGNUM В красноярских пабликах в социальных сетях появились скриншоты сообщений о «минировании», которые разослали по городским школам. Уточняется, что именно эти письма вызвали волну эвакуации утром 26 февраля.

Сообщение от лжеминёров, разосланное по школам Красноярска
Сообщение от лжеминёров, разосланное по школам Красноярска
Скриншот со страницы паблика «Я живу в Красноярске», Vk.com

«Наш отряд разместил заряд с таймером, который содержит трёххлористый фосфор, в двух школах города», — говорится в анонимном послании от лжеминёров.

Также сообщается, что собственники одной из федеральных сетей супермаркетов должны «исполнить свои обязательства», иначе «все детки будут ликвидированы».

При этом паблик «Я живу в Красноярске», разместивший скриншот письма от лжеминёров, уточняет, что указанной сети супермаркетов в Красноярске нет. И о каких обязательствах идёт речь, непонятно. Тем не менее, детей из красноярских школ эвакуируют именно из-за этих писем.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 26 февраля по городам Сибири и Дальнего Востока прокатилась волна «лжеминирований». Известно, что эвакуируют школы Красноярска, Новосибирска, Улан-Удэ, Хабаровска.

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