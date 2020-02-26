В Сочи двух мальчиков 13−15 лет унесло в штормовое море течением реки Псезуапсе, когда они пытались перейти её вброд около посёлка Лазаревское.

Очевидцы сообщили, что подростки попали под волны недалеко от берега.

Поиски детей ведутся с вечера 25 февраля.