26 Февраля
 
7:23

Принято решение о привлечении авиации для обследования акватории Чёрного моря с восходом солнца 26 февраля.

7:23

К полуночи, несмотря на тёмное время суток, было обследовано уже 7 км береговой линии.

7:21

В Сочи пропавших в море двоих детей ищут около 140 человек

Всего к розыскам двух пропавших во время шторма мальчиков привлечены 144 человека и 17 единиц техники, в том числе 16 человек и две единицы техники от МЧС РФ.

7:20

Поисково-спасательную операцию, которая началась вечером 22 февраля, осложняет шторм на море.

«На море шторм 4 — 5 баллов, поиск в открытом море невозможен», — отмечает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

7:18

В Сочи двое детей унесены рекой в штормовое море

На данный момент дети считаются пропавшими без вести.