26 Февраля
7:23
Принято решение о привлечении авиации для обследования акватории Чёрного моря с восходом солнца 26 февраля.
7:23
К полуночи, несмотря на тёмное время суток, было обследовано уже 7 км береговой линии.
7:21
В Сочи пропавших в море двоих детей ищут около 140 человек
Всего к розыскам двух пропавших во время шторма мальчиков привлечены 144 человека и 17 единиц техники, в том числе 16 человек и две единицы техники от МЧС РФ.
7:20
Поисково-спасательную операцию, которая началась вечером 22 февраля, осложняет шторм на море.
«На море шторм 4 — 5 баллов, поиск в открытом море невозможен», — отмечает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
7:18
В Сочи двое детей унесены рекой в штормовое море
На данный момент дети считаются пропавшими без вести.