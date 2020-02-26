Хабаровск, , 07:17 — REGNUM Занятия во всех школах Хабаровска сорваны из-за ложных сообщениях о заложенных взрывных устройствах. Мнимые террористы требуют денег, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в управлении образования города.

Читайте также: В Сибири и на Дальнем Востоке «минируют» школы — трансляция

В сообщениях, которые поступили на электронные адреса школ Хабаровска, написано, что если не будет оплаты, школы города взлетят на воздух. Раньше в сообщениях мнимых террористов о деньгах речи не велось.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДФО на протяжении двух лет не прекращаются массовые эвакуации из-за ложных сообщений о готовящихся взрывах.