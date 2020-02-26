Красногорск, , 07:18 — REGNUM Возгорание на складах с резиной в поселке Новый Московской области локализовано. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Как следует из сообщения, пожар был локализован в 03:30 на площади 4400 квадратных метров.

На месте происшествия работает лаборатория по замеру ПДК вредных веществ. Пострадавших в результате пожара нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Возгорание произошло на складах в поселке Новый Московской области. Возгорание произошло на открытой площадке, на которой складировались тюки с резиновой крошкой. Изначально огнём было охвачено 500 квадратных метров, затем пожар распространился на 4 тысячи квадратных метров.

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