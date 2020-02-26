Владивосток, , 07:09 — REGNUM С утра 26 февраля практически во все школы Владивостока поступили сообщения о закладке взрывных устройств, а также о неком ядовитом веществе, пишут местные СМИ. На официальном сайте мэрии Владивостока никакой информации по этому поводу нет.

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Полдня проводят эвакуацию учеников из школ в разных районах города. На местах работают оперативные службы.

Утром сообщения поступили в пять учебных заведений, позже о «минировании» узнали также в девяти школах и в двух гимназиях.

Ни одно сообщение не подтвердилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля по Сибири и Дальнему Востоку прокатилась волна сообщений о «минировании» школ.