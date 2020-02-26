Мехико, , 07:05 — REGNUM Мощный выброс пепла, а затем и извержение лавы, произошли на вулкане Попокатепетль, расположенном рядом с Мехико, 25 февраля сообщает Национальная служба гражданской защиты страны в Twitter.

Столб из пепла и вулканических газов поднялся на высоту в 1,2 километра. Осколки от выброса находят на расстоянии около одного километра от кратера.

Власти не объявляли эвакуацию, но запретили гражданам приближаться к центру вулкана на дистанцию меньше 12 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля также фиксировался всплеск активности Попокатепетля, но вбросов не происходило.

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