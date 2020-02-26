Новосибирск, , 07:01 — REGNUM В числе «заминированных» образовательных учреждений Новосибирска оказалась и школа № 48.

Как рассказал порталу «Сиб.фм» один из учеников этой школы, эвакуация учащихся и преподавателей прошла без паники.

«Ничего особенного не сказали. Просто сообщили, что тревога не учебная. Началась сигнализация, приехали пожарные и МЧС, нас отпустили домой», — уточнил школьник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, список школ Новосибирска, которые сегодня, 26 февраля, эвакуируют из-за сообщений о минировании, растёт.

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