Красноярск, , 07:03 — REGNUM В Красноярске 26 февраля из-за сообщений о минировании эвакуировали гимназию «Универс» и несколько других школ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник в системе образования.

«Сигнал о минировании был получен в 08:00 по местному времени. Эвакуация гимназии и входящего в «Универс» детского сада прошла спокойно, в соответствии с регламентом», — рассказал источник агентства.

По его словам, предупреждение распространено главным управлением образования по всем школам. О том, какое количество школ было эвакуированы, пока не уточняется.

Правоохранительные органы пока ситуацию не комментируют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске растёт количество школ, которые эвакуируют из-за сообщений о минировании.

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