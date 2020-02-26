Бийск, Алтайский край, , 06:37 — REGNUM В Алтайском крае, где запасы снега превышают среднегодовую норму в два раза и более, вскрытие рек и паводкоопасный период ожидаются на 3−5 суток раньше обычного. При таком развитии событий в зону возможного подтопления в бассейне реки Бия могут попасть более двух тысяч домовладений 15 населенных пунктов, 17 социально значимых объектов, три моста, участок автодороги федерального значения и девять автодорог регионального значения. Подготовку к возможному стихийному бедствию обсудили накануне, 25 февраля, прибывший в регион министр МЧС России Евгений Зиничев и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по региону, после облёта заснеженных территорий Бийского района в Бийске провели совещание, где руководство города и района доложили о выполнении превентивных мероприятий и готовности территориальных звеньев РСЧС к сезонным опасностям.

В частности, отмечалось, что для населения Бийска и Бийского района предусмотрено 26 пунктов временного размещения общей вместимостью до 10 тыс. человек. В режиме стационара организовано около 350 койко-мест для пациентов. Министр МЧС указал на необходимость организации адресной помощи населению на время осложнения паводковой обстановки.

Вместе с тем, сейчас гидрологическая обстановка в регионе опасений не вызывает, уровень воды в реках значительно ниже критических отметок.

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