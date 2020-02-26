Новосибирск, , 06:47 — REGNUM Глава строительной компании «СКИМС» Сергей Карманов, похитивший у дольщиков более 480 млн рублей, приговорён судом в Новосибирске к трём годам колонии. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Уголовное дело в отношении Карманова поступило в суд осенью 2019 года. Обвиняемому вменялось то, что с 2007 по 2014 годы он заключал договоры участия в долевом строительстве двух многоквартирных домов в Октябрьском районе города Новосибирска без намерения их выполнять. Судом было установлено, что в результате преступных действий Карманов похитил у 175 потерпевших 480 млн рублей, из которых 15 млн рублей он смог легализовать. Имущество Карманова на сумму 52 млн рублей судом было арестовано.

Суд признал Карманова виновным в преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 159.4 УК РФ «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств», частью 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана» и частью 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств».

«Суд окончательно приговорил Карманова к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении прокуратуры.