Владивосток, , 06:31 — REGNUM Все семь пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess, которые прибыли в Приморье из Японии, проблем со здоровьем, в части подозрений на коронавирус, не имеют, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: Угрозы коронавируса: эвакуация, карантин, протесты, провокации — трансляция

«У находящихся под наблюдением туристов клинические проявления коронавирусной инфекции не выявлены. На карантине они будут находиться 14 дней. За два дня до завершения карантинных мероприятий люди также сдадут анализы на коронавирус. После чего смогут вернуться домой», — пояснили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, семь россиян с борта круизного лайнера Diamond Princess были доставлены во Владивосток.

Более половины пассажиров, прилетевших из Сеула в Нанкин, отправлены в карантин после выявления на борту самолёта трёх пассажиров с высокой температурой.