Благовещенск, , 05:47 — REGNUM Движение поездов на перегоне Тоннельный — Кундур-Хабаровский в Амурской области, прерванное после схода с рельсов 18 вагонов с углём утром 25 февраля, восстановлено полностью по двум железнодорожным путям. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

«26 февраля в 04:23 по московскому времени восстановлено движение по второму пути перегона Тоннельный — Кундур-Хабаровский Дальневосточной железной дороги», — говорится в сообщении железнодорожников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 февраля в 00:26 по московскому времени было восстановлено движение поездов по одному пути.

В связи с аварией, семь пассажирских поездов следуют с задержками: Владивосток — Новосибирск, Новосибирск — Владивосток, Владивосток — Москва, Нерюнгри — Хабаровск, Хабаровск — Благовещенск, Хабаровск — Нерюнгри, Благовещенск — Хабаровск.

26 февраля на территории Амурской области также отменены пригородные поезда.

Напомним, утром 25 февраля в Амурской области произошел сход 18 вагонов грузового поезда, перевозившего уголь. Инцидент произошел в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный — Кундур-Хабаровский. При аварии никто не пострадал. Ликвидацией последствий занимаются восстановительные поезда.

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