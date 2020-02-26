Якутск, , 05:27 — REGNUM В авиакомпании «Якутия» опровергли информацию о предстоящем банкротстве. Подача заявления о банкротстве не имеет под собой реальной финансово-экономической основы и является ничем иным как инструментом давления на авиакомпанию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Якутии».

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По мнению руководства авиакомпании, поводом к ажиотажу в СМИ стал судебный акт, вынесенный 20 февраля кассационным судом в пользу бывшего контрагента ООО «Аэрокарго+». В результате к «Якутии» была представлена к взысканию сумма более чем в 200 млн рублей за якобы упущенную выгоду (убытки) «Аэрокарго+».

"Не все суды признали убытки, возникшие якобы по вине авиаперевозчика, и теперь юристы готовят жалобу в Верховный суд», — пояснили в авиакомпании.

Сразу после вынесения судебного акта — 21 февраля, не дожидаясь действий пристава-исполнителя, «Аэрокарго+» обратился в Арбитражный суд Якутии с заявлением о банкротстве авиакомпании.

«В спешке контрагент не исполнил даже формальные требования закона — такое заявление не подлежит рассмотрению. Не учли в «Аэрокарго+» и другие требования законодательства о банкротстве. При текущих оборотах авиаперевозчика его банкротство попросту невозможно. Подобные действия бывшего контрагента направлены исключительно на создание неблагоприятного информационного фона вокруг авиакомпании», — пояснили в пресс-службе авиаперевозчика.

Нынешнее руководство авиакомпании инициировало проверку законности возникшей задолженности. Следственный комитет на транспорте и МВД также проверят обстоятельства заключения и исполнения договора на предмет уголовно наказуемых деяний.

«Если по результатам проверки, задолженность перед «Аэрокарго+» будет признана обоснованной, то авиакомпания незамедлительно её погасит», — добавили в «Якутии».

Как сообщало ИА REGNUM, в Арбитражный суд Якутии поступил иск от ООО «Аэрокарго+» о признании авиакомпании «Якутия» банкротом.