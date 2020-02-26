Анкара, , 05:07 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы на востоке Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 40 километрах к востоку от турецкого города Малатья. Очаг сейсмособытия располагался на глубине 10 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

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