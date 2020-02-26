Бутка, , 05:01 — REGNUM В свердловском селе Бутка загорелась школа-интернат. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Возгорание произошло ночью 26 февраля. Из здания на улице Михаила Казина, 3 эвакуировали 29 детей и двух взрослых. Детей временно разместили в местном культурно-досуговом центре.

Огонь повредил кровлю и чердачное перекрытие. Пламя быстро потушили. Пострадавших нет.

Отметим, село Бутка является малой родиной первого президента России Бориса Ельцина. Он родился именно здесь.