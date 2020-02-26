Якутск, , 04:43 — REGNUM В Якутске возбуждено уголовное дело по фактам кражи ювелирных изделий у работодателя. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Читайте также: В Еврейской АО квартирного вора выдал звон монет

34-летняя женщина обвиняется в совершении четырех краж. По версии следствия, она с 20 сентября по 29 ноября 2019 года работала няней ребёнка на дому. В этот период совершала хищения ювелирных изделий — кольца, наручных часов, цепи из золота с кулоном. Ущерб — более 67 тыс. руб.

В декабре, уже в другой квартире, также присматривая за ребёнком, женщина украла браслет, кулон и кольцо на общую сумму 35 тыс. руб.

«В ходе следствия часть похищенных ювелирных изделий изъята в ломбарде и возвращена потерпевшим. Выяснилось, что обвиняемая имеет судимость за совершение краж», — добавили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Теплоозёрск Еврейской автономной области полиция задержала квартирного вора.