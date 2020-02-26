Южно-Сахалинск, , 04:38 — REGNUM Микроавтобус Toyota Hiace столкнулся с тепловозом в Макаровском районе Сахалина, передает АСТВ.

Сообщается, что ДТП произошло в районе 09:35 по местному времени (01:35 по московскому времени). По предварительной версии, микроавтобус ехал по дороге в сторону бухты Тихой. На железнодорожной станции автомобиль выехал на пути на запрещающий сигнал светофора, где затем столкнулся с одиночным тепловозом.

В результате столкновения водитель получил травмы и был доставлен в больницу. Пятеро пассажиров иномарки отделались легкими ссадинами и ушибами. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде в Чечне. В результате ДТП пострадал водитель легковушки и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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