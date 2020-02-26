Магадан, Магаданская область, , 03:40 — REGNUM В Магаданской области отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидпорог превышен у детей от 7 до 14 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роспотребнадзоре Колымы.

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На 25 февраля зарегистрировано 82 случая заражения у взрослого населения.

На карантин на Колыме закрыто 20 классов в семи школах и 22 группы в 14 детских садах.

«Среди находок вирусов гриппа наибольший удельный вес составили вирусы гриппа В. Также выделяются вирусы гриппа А (H1N1)09 и A (H3N2), вирусы негриппозной этиологии: парагриппа, аденовирусы и риновирусы», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, на 40% превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Архангельской области. В областном центре госпитализированы 44 человека, из них 31 — ребёнок.