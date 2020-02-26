Каракас, , 03:09 — REGNUM Капитан нефтяного танкера был убит вооруженными нападавшими на востоке Венесуэлы, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в порту.

Сообщается, что шестеро вооруженных мужчин зашли на борт танкера «Сан-Рамон», который недавно остановился в порту залива Посуэлос, и убили капитана судна, гражданина Колумбии. Также боевики ранили сотрудника береговой охраны, охранявшего танкер. Отмечается, что все члены экипажа пропали без вести. Официальных комментариев от властей Венесуэлы пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в Белом доме США анонсировали новые санкции против Венесуэлы. В первую очередь планируется ужесточение мер против нефтяной отрасли Боливарианской Республики, а также против ряда физических лиц.