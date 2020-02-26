Благовещенск, , 03:10 — REGNUM В Амурской области восстановили движение поездов по одному из двух железнодорожных путей на перегоне Тоннельный — Кундур — Хабаровский, прерванное после схода с рельсов 18 вагонов с углём утром 25 февраля. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Как следует из сообщения, движение по одному пути было восстановлено 26 февраля в 00:26 по московскому времени.

В связи с аварией, семь пассажирских поездов следуют с задержками: Владивосток — Новосибирск, Новосибирск — Владивосток, Владивосток — Москва, Нерюнгри — Хабаровск, Хабаровск — Благовещенск, Хабаровск — Нерюнгри, Благовещенск — Хабаровск.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 февраля в Амурской области произошел сход 18 вагонов грузового поезда, перевозившего уголь. Инцидент произошел в 07:45 мск на перегоне Тоннельный — Кундур — Хабаровский. В результате был нарушен габарит обоих путей, а также отсутствует напряжение в контактной сети второго пути.

При аварии никто не пострадал. Ликвидацией последствий занимаются восстановительные поезда.

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