Москва, , 02:38 — REGNUM Возгорание произошло на складах в поселке Новый Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного управления МЧС РФ.

Сообщается, что возгорание произошло на открытой площадке, на которой складировались тюки с резиновой крошкой. Изначально огнем было охвачено 500 квадратных метров, затем пожар распространился на 4 тысячи квадратных метров. Других подробностей пока не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в деревне Нижнее Мячково в Подмосковье загорелся ангар на территории заброшенной фермы. Огнем была охвачена площадь в 1,5 тысячи квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

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