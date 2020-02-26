Москва, , 02:32 — REGNUM На северо-западе Москвы произошло ЧП — в доме 19 на Химкинском бульваре обнаружен труп девушки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

По словам жильцов дома, труп девушки примотан к кровати скотчем. Рядом были обнаружены средства контрацепции. На данный момент на месте работают правоохранительные органы, которые определяют причину и дату смерти.

Рассказать подробности происшествия полицейские отказались. Однако стражи порядка отметили, что труп не был привязан к кровати и уточнили, что девушка была «восточной внешности». После этого один из присутствующих на месте правоохранителей продемонстрировал корреспонденту ИА REGNUM снимки потерпевшей, взятые, предположительно, из социальных сетей. На вид покойной было 33−35 лет.

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