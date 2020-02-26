Берлин, , 00:55 — REGNUM Число пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу зрителей на параде в немецком Фольмарзене достигло 60 человек, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылой на заявление местных властей.

Также сообщается, что различные травмы получили не менее 18 детей. Также полиция арестовала еще одного подозреваемого, который во время происшествия снимал видео.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в городе Фолькмарзене в Германии автомобиль во время парада въехал в толпу зрителей. Полицейским удалось задержать водителя транспортного средства, теперь его обвиняют в покушении на убийство.

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