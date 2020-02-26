Ростов-на-Дону, , 00:50 — REGNUM На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области большегруз съехал в кювет и опрокинулся. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла в 11:00 мск 25 февраля в Аксайском районе. В результате ДТП никто не пострадал. Разгрузить фуру MAN планируется утром 26 февраля, после чего последствия ДТП будут устранены.

«Движение не остановлено. Сотрудники полиции контролируют ситуацию и выясняют все обстоятельства произошедшего», — уточнили в полиции.