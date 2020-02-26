Рига, , 00:02 — REGNUM Министр здравоохранения Латвии Илзе Винкеле, комментируя идею члена правящей коалиции националистической партии «Nacionālās apvienības «Visu Latvijai — Tēvzemei un Brīvībai/LNNK» о закрытие воздушного сообщения с европейскими городами в которым обнаружены больные коронавирусом, заявила, что не видет в этом смысла. Об этом пишет портал LSM.

По мнению Илзе Винкеле такая блокада с некоторыми городами северной Италии не даст желаемого эффекта. Следуя этой логике следовало бы прервать не только воздушное, но и наземное сообщение. Одновременно, министр посоветовала отказаться на время от планов путешествия в этот регион пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями.

Министр сказала, что пока ответственные евросоюзные институции и Всемирная организация здравоохранения рекомендаций по ограничению авиасообщения не высказывали.