Сочи, Краснодарский край, , 00:00 — REGNUM Более 140 человек и 17 единиц техники привлечены к поискам двоих детей, пропавших в море в Сочи. Об этом 25 февраля сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Всего к розыскам двух пропавших во время шторма мальчиков привлечены 144 человека и 17 единиц техники, в том числе 16 человек и две единицы техники от МЧС РФ. В настоящее время, несмотря на тёмное время суток, уже обследовано семь километров береговой линии. Из-за шторма на море силой 4−5 баллов поиски на воде не ведутся.

Принято решение о привлечении авиации для обследования акватории Чёрного моря с наступлением светлого времени суток, утром 26 февраля.

Региональным Следственным комитетом была начата проверка в связи с исчезновением детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух мальчиках 13−15 лет, которые были унесены потоком в море при попытке перейти вброд реку Псезуапсе в посёлке Лазаревском. В настоящее время дети числятся пропавшими без вести.

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