Москва, , 23:51 — REGNUM Американский студент арестован в связи с нападением на сотрудника полиции в Москве. Об этом 25 февраля сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы уголовного дела в отношении гражданина США.

Студент Университета Северного Техаса был арестован по решению суда в Москве в связи с уголовным делом, возбуждённым в отношении него по статье о применении насилия в отношении представителя власти, опасного для его жизни или здоровья.

Срок ареста гражданина США не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о студенте МАИ, который был приговорён судом в Москве к трём годам лишения свободы условно за нападение на сотрудника Росгвардии.

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