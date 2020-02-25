Елец, Липецкая область, , 23:28 — REGNUM В городе Ельце Липецкой области инспекторы дорожно-патрульной службы нашли в автомобиле местного жителя две гранаты. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Для идентификации предметов, внешне схожих с гранами, инспекторы вызвали сотрудников Росгвардии. Саперы определили, что в машине липчанина находилась граната РГД с унифицированным запалом ручной гранаты и корпус гранаты Ф-1 с имитацией рычага и предохранительной чеки.

Предметы обезвредили и передали следственно-оперативной группе УМВД.