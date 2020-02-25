Луга , Ленинградская область, , 23:50 — REGNUM Мужчина скончался за рулём школьного автобуса в Ленинградской области. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ЧП произошло в 16:15 мск в Лужском районе Ленинградской области. Водитель скончался прямо за рулём движущегося по трассе автобуса. После смерти водителя автобус съехал в кювет и остановился.

Пассажиров в автобусе на момент гибели водителя не было. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку причин и обстоятельств трагедии. Устанавливается точная причина смерти водителя.

Ранее ИА REGNUM сообщало об автобусе, протаранившем остановку общественного транспорта со стоявшими там людьми в Санкт-Петербурге. Информация о пострадавших уточняется.

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