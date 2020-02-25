Москва, , 23:16 — REGNUM Автомобиль самодельной конструкции был изъят сотрудниками полиции у местного жителя в Москве. Об этом 25 февраля сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по городу Владимир Васенин.

По словам Васенина, экипаж ДПС остановил так называемый бэтмобиль, которым управлял 32-летний житель Москвы, на Кутузовском проспекте. Выяснилось, что автомобиль был изготовлен самостоятельно, в частной автомастерской.

Регистрационных документов на автомобиль не было, без них он не мог быть допущен к эксплуатации. Автомобиль был доставлен на специализированную стоянку.

В отношении водителя сотрудники ГИБДД составили протокол об административной ответственности по статье о нарушении правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства. Кроме того, было возбуждено административное дело по двум статьям КоАП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области за праздничные выходные с 22 по 24 февраля 50 пьяных водителей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге и Ленобласти в праздники поймали 50 пьяных водителей