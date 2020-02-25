Воронеж, , 23:15 — REGNUM Шесть человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Воронеже. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.

Авария произошла в 19:40 мск. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2110, выполняя разворот от правого края проезжей части, столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ, двигавшимся в попутном направлении. В момент аварии автобус двигался по городскому маршруту №50, в нём находились 20 пассажиров.

В результате аварии пострадали водитель ВАЗ-2110, два его пассажира и три пассажира автобуса. Все пострадавшие были госпитализированы.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Уточняется, что разворот в месте аварии был запрещён.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх пострадавших, в том числе двух маленьких детях, при столкновении легкового автомобиля с дорожным ограждением на трассе в Воронежской области.

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