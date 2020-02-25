Вашингтон, , 22:23 — REGNUM Гражданин США из штата Арканзас пытался подорвать автомобиль у штаб-квартиры министерства обороны США — Пентагона. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает пресс-служба министерства юстиции США.

Злоумышленника зовут Мэттью Ричардсон и ему всего 19 лет. Патрульные полицейские, обходя парковку рядом с Пентагоном, увидели, как Ричардсон стоит возле одного из автомобилей, пытаясь поджечь зажигалкой кусок ткани, вставленный в бензобак.

Офицер полиции подошел к Ричардсону, и тот сказал, что собирается «взорвать этот автомобиль». Затем Ричардсон попытался скрыться, но его задержали.

Владельцем автомобиля является военнослужащий, который с Ричардсоном не знаком.