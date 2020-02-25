Челябинск, , 22:16 — REGNUM Девять граждан Китая, находившиеся на карантине в медучреждении в связи с подозрением на заболевание коронавирусом, были выписаны в городе Челябинске. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба регионального минздрава.

На 16:00 мск в карантинном центре в городе Челябинске в областном клиническом противотуберкулезном диспансере продолжают находиться под наблюдением врачей 28 граждан Китая. Результаты анализов на коронавирус у всех пациентов отрицательные.

Девять граждан КНР были выписаны из карантинного пункта в связи с окончанием срока карантина. По результатам лабораторных исследований коронавирус у пациентов выявлен не был.

За порядком на территории диспансера следят сотрудники Росгвардии. В области продолжается медицинское наблюдение за гражданами, прибывшими из Китая. Под наблюдением на сегодняшний день остаётся 203 человека, в том числе 83 гражданина КНР. Новых случаев коронавируса на территории региона выявлено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Роспотребнадзора, новых случаев коронавируса на территории России выявлено не было.

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