Борисоглебск, Воронежская область, , 22:09 — REGNUM В Воронежской области до суда дошло громкое уголовное дело по обвинению диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы в халатности, в результате которой погибла 15-летняя девочка-сирота. Об этом ИА REGNUM сообщил 25 февраля старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Дело было возбуждено после гибели в марте 2019 года 15-летней девочки, насмерть замерзшей в лесном массиве в Борисоглебске. По версии следствия, 10 марта в 23:58 диспетчер принял вызов по абонентскому номеру «112» от девочки — она плакала и просила о помощи, однако не смогла объяснить своё местонахождение.

«Сотрудник диспетчерской службы должного внимания к сообщению ребенка не проявил и не выяснил у нее подробности угрожающей ситуации, несмотря на то, что был осведомлен о несовершеннолетнем возрасте звонившей, нахождении ее вне населенного пункта при низкой температуре воздуха. Также он не передал сообщение в структурные подразделения МЧС. Таким образом, обвиняемый при совокупности факторов, которые угрожали жизни и здоровью подростка, не привлек все необходимые экстренные и оперативные службы для организации поисков и спасения девочки», — пояснили в прокуратуре.

Тело девочки было обнаружено 12 марта 2019 года.

Обвиняемому грозит до пяти лет колонии. Уголовное дело в ближайшее время будет передано в Борисоглебский городской суд для рассмотрения по существу.

Об этом: В смерти школьницы-сироты под Воронежем обвинили диспетчера ЕДДС