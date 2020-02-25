Сочи, Краснодарский край, , 22:08 — REGNUM Двоих детей унесло в море течением реки Псезуапсе в Сочи, когда они пытались перейти её вброд, сообщает 25 февраля телеканал РЕН ТВ.

Очевидцы сообщили, что мальчики попали под волны не далеко от берега.

В посёлке Лазаревское, где произошло ЧП, идёт поисково-спасательная операция.

Ситуация осложняется тем, что сейчас в Сочи бушует шторм силой до пяти баллов.

На данный момент дети считаются пропавшими без вести.

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