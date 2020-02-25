Париж, , 22:02 — REGNUM Во Франции сегодня, 25 февраля, выявлены два новых случая заражения коронавирусом Covid-2019. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на главугенеральной дирекции здравоохранения Франции Жерома Саломона.

Он рассказал, что одна из зараженных — китаянка, которая прибыла во Францию 7 февраля и была госпитализирована в Париже. Второй пациент — это француз, который вернулся на родину из итальянской Ломбардии, где зафиксирована вспышка коронавируса Covid-2019. Его госпитализировали в больнице в регионе Овернь-Рона-Альпы на юго-востоке Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения до сегодняшнего дня во ФРанции было зарегестрировано 12 случаев заражения коронавирусом. Один больной скончался, остальные выздоровели.