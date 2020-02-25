Ставрополь, , 22:07 — REGNUM Крыши 76 зданий были повреждены сильным ветром в Ставропольском крае. Об этом 25 февраля сообщает ГУ МЧС по региону.

В число повреждённых вошли как жилые дома, так и социально значимые объекты. В общее число пострадавших от ветра зданий вошли многоквартирные дома (17 зданий) и частные домовладения (21 здание).

К ликвидации последствий бури на территории Ставропольского края привлекались 287 человек и 90 единиц техники.

Кроме того, в регионе из-за сильного ветра остались без энергоснабжения около 20 тыс. домов с населением более 63,7 тыс. человек. В результате аварийно-восстановительных работ на 19:00 мск без света остались только 1,3 тыс. домов с населением около 4 тыс. человек. Все восстановительные работы запланировано завершить до вечера 25 февраля.

Ранее ИА REGNUM сообщало об объявлении режима ЧС в одном из округов Ставрополья из-за пылевой бури.

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