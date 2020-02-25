Симферополь, , 21:52 — REGNUM Четверо граждан Украины, задержанные в акватории Азовского моря по подозрению в браконьерстве, были отпущены на свободу, заявила первый уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина Карпачёва, сообщило 25 февраля издание Strana.ua.

Она рассказала, что моряки чувствуют себя нормально, их отпустили на судно и сказали готовиться к выходу в море.

«На данный момент они ждут погодное окно, и как только оно появится, они начнут переход в сторону Бердянска», — добавила Карпачёва.

Напомним ИА REGNUM, ранее крымский суд арестовал задержанных на десять суток в связи с неповиновением законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности.

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