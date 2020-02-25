Красногорск, , 21:43 — REGNUM Возгорание было локализовано пожарными на территории заброшенной фермы в Подмосковье. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Пожар произошёл на территории заброшенной фермы в деревне Нижнее Мячково, в металлическом ангаре. Загорелись деревянные поддоны в ангаре и на открытой площадке возле него. Общая площадь возгорания составила 1, 5 тыс. кв. метров.

О локализации пожара было объявлено в 19:25 мск. К ликвидации возгорания привлечены 57 человек и 16 единиц техники. Пострадавших нет.

Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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