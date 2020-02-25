Симферополь, , 21:12 — REGNUM Украинские морские браконьеры, задержанные российскими пограничниками в Азовском море у берегов Крыма, освобождены и будут отправлены домой как только позволят погодные условия, сообщает 25 февраля крымское погрануправление ФСБ РФ.

Украинские браконьеры будут отправлены домой с сопровождением пограничников.

Как сообщало в западной части Азовского моря сотрудники крымского погрануправления ФСБ РФ задержали браконьерское судно с четырьмя гражданами Украины на борту.

На судне было обнаружено более 290 экземпляров камбалы-калкана, а также незаконное орудие лова в виде ставной сети.

Капитан судна и все члены команды признали факт браконьерства. Им был назначен административный арест сроком на 10 суток.

«25 февраля по истечении срока отбывания наказания капитану судна-нарушителя выдано предписание на следование к месту базирования. В настоящее время неблагоприятная погода не позволяет выйти в море», — указано в сообщении российских пограничников.

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