Симферополь, 25 февраля 2020, 21:12 — REGNUM Украинские морские браконьеры, задержанные российскими пограничниками в Азовском море у берегов Крыма, освобождены и будут отправлены домой как только позволят погодные условия, сообщает 25 февраля крымское погрануправление ФСБ РФ.
Украинские браконьеры будут отправлены домой с сопровождением пограничников.
Как сообщало в западной части Азовского моря сотрудники крымского погрануправления ФСБ РФ задержали браконьерское судно с четырьмя гражданами Украины на борту.
На судне было обнаружено более 290 экземпляров камбалы-калкана, а также незаконное орудие лова в виде ставной сети.
Капитан судна и все члены команды признали факт браконьерства. Им был назначен административный арест сроком на 10 суток.
«25 февраля по истечении срока отбывания наказания капитану судна-нарушителя выдано предписание на следование к месту базирования. В настоящее время неблагоприятная погода не позволяет выйти в море», — указано в сообщении российских пограничников.
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