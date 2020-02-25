Качканар, Свердловская область, , 21:09 — REGNUM Зарево от возникшего на газопроводе под Пермью пожара было видно и в Свердловской области. Его заметили жители города Качканара, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В соцсетях свердловчане делятся фотографиями явления. «То, что произошло — ужасно, но выглядит красиво», — написала одна из местных жительниц.

Как сообщало ИА REGNUM, участок газопровода прорвало вечером 25 февраля. Его быстро перекрыли. Сейчас догорает газ, который находился внутри.

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