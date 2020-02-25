Ижевск, , 21:12 — REGNUM Семь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Удмуртии. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Информация об аварии поступила в ведомство в 15:04 по местному времени. ДТП произошло на 15-м км автодороги Сарапул — Каракулино, в районе деревни Митрошино Сарапульского района. Столкнулись два легковых автомобиля.

В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе двое детей. На месте происшествия работали 24 человека и восемь единиц техники. Производилась деблокировка пострадавших из салона автомобилей.

Пострадавшие были переданы медикам из бригады скорой помощи. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух взрослых и двоих детей в результате ДТП на автотрассе в Удмуртии.

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