Дамаск, , 21:02 — REGNUM В столице Сирии за последний день произошло два взрыва, из-за которых погиб человек, а ещё один пострадал, сообщает 25 февраля агентство SANA.

В обоих случаях террористы взорвали заминированные автомобили.

Один автомобиль был подорван у стадиона «Тишрин», второй взорвался позднее в одном из районов Дамаска.

Об ответственности за эти взрывы пока никто не заявил.

Как сообщало ИА REGNUM, взрывы заминированных автомобилей стали регулярно происходить в Дамаске после активизации боевых действий на северо-западе Сирии.

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