Дамаск, 25 февраля 2020, 21:02 — REGNUM В столице Сирии за последний день произошло два взрыва, из-за которых погиб человек, а ещё один пострадал, сообщает 25 февраля агентство SANA.
В обоих случаях террористы взорвали заминированные автомобили.
Один автомобиль был подорван у стадиона «Тишрин», второй взорвался позднее в одном из районов Дамаска.
Об ответственности за эти взрывы пока никто не заявил.
Как сообщало ИА REGNUM, взрывы заминированных автомобилей стали регулярно происходить в Дамаске после активизации боевых действий на северо-западе Сирии.
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